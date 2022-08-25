Появились новые данные о сроке «заразности» больных COVID-19

Далеко не всегда больные ковидом перестают быть заразными через семь дней после начала симптомов, показало исследование ученых Имперского колледжа Лондона. Результаты опубликовали в издании The Lancet.

В России переболевшие в легкой форме выходят с карантина уже через неделю, в Британии этот срок еще меньше — пять дней. Однако исследование таких пациентов показало, что два из трех заболевших остаются источником инфекции через пять дней после появления симптомов, а каждый четвертый — через семь. Средняя продолжительность «заразности» — пять дней, пик приходится на третий день болезни. В 20% случаев инфицированный начинал выделять вирус еще до появления симптомов.

Ученые сообщили, что тесты не дают возможности точно определить, в какой день человек заразился, но их можно использовать для безопасного сокращения сроков карантина. Исследователи посоветовали изолировать ковидных больных минимум на пять дней после появления симптомов, а на шестой и седьмой дни делать новые тесты. Если оба отрицательные, пациент может выйти из изоляции. Если положительные, карантин стоит продлить, но на 10-й день после начала симптомов его можно прекратить.