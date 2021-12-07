Россиян научили простым способам похудеть к Новому году

До Нового года осталось всего несколько недель. Многие хотят к празднику похудеть. Без вреда для здоровья сбросить лишние пару килограммов можно, если немного изменить привычки и ввести разгрузочные дни.

Шпаргалку с планом похудения на три недели подготовили для россиян в Роскачестве, собрав советы от эксперта по питанию и фитнес-тренера.

Врач-физиотерапевт и нутрициолог Татьяна Пономарева назвала преддверие любого праздника отличным поводом не только похудеть, но и изменить пищевые привычки.

«Внеся корректировку в рацион, вы всегда будете в форме и надолго сохраните здоровье и молодость», — сказала она.

По словам специалиста, отношение к еде изменится довольно скоро. Главное — желание и целеустремленность.

В первую неделю стоит есть 5-6 раз в день небольшими порциями. Во время приема пищи стоит делать небольшую паузу и прислушаться к ощущениям от еды. Возможно, доедать оставшееся на тарелке не захочется. Важно оптимизировать пищевой режим: на каждый килограмм веса нужно 30 миллилитров воды. От сахара нужно полностью отказаться.

Вторую неделю советуют начинать с одного или двух подряд разгрузочных дней. Оптимальным выбором будет овощной суп из брокколи, перца, моркови и зелени. Можно остановиться на кисломолочных продуктах: есть на завтрак 150 граммов творога, стакан кефира — на второй завтрак, на обед — снова творог и так далее.

От крахмалистых фруктов и овощей лучше отказаться, для гарнира к мясу и рыбе использовать некрахмалистые. Крупы оптимально есть отдельно и на завтрак. Мясные и рыбные блюда нужно не обжаривать, а запекать.

Чтобы удержать результат во время праздничных застолий, нужно брать небольшие порции, заполнять тарелку овощами, а на один бокал вина выпивать два бокала воды.

Эксперт-методист и координатор направления групповых программ X-Fit в России Руслан Панов напомнил, что без физических нагрузок достичь цели будет сложнее. Тренироваться ежедневно не нужно — мышцы перестанут адекватно реагировать на нагрузку.

Лучше всего для снижения веса подойдут короткие интервальные тренировки длительностью 20-30 минут. Времени они отнимают меньше, а калорий сжечь больше. При такой нагрузке сжигается жир и укрепляются мышцы — причем и до, и после занятий.