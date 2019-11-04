Первое правило — есть продукты, богатые протеинами. Организм нуждается в белке для восстановления тканей, поддержания здоровья костей и мышц. Кроме того, как показали исследования, потребление белка помогает сжигать жир.

Белок содержится в самых разных продуктах, а не только в мясе и птице. Вот только некоторые из них — тофу, грецкие орехи, тыквенные семечки, арахис, нут, фасоль, горох, лосось, тунец.

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Второе правило — избегать сладких напитков. Даже если человек начинает меньше есть, употребление сладких напитков может способствовать увеличению веса. Дело в том, что они содержат много калорий и практически не имеют питательной ценности. Причем сладкие напитки приводят не только к ожирению, но и к проблемам с кровеносной и пищеварительной системами.

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Вот список напитков, от которых худеющие точно должны отказаться: сода, тоник, пунш, подслащенные порошковые напитки, энергетики.

Третье правило — приучить себя к «прерывистому» питанию. Это режим питания, при котором человек ест только в течение определенного периода времени каждый день. Как показали исследования, установка режима ограничивает потребление пищи и учит человека контролировать ощущение голода.

Существует три самых известных способа «прерывистого» питания. Первый заключается в том, что три дня в неделю человек ест 25% суточной нормы, а в остальные дни сохраняет обычный режим питания. Дни диеты должны чередоваться с обычными. Второй способ, когда дней с 25% питания два и они следуют подряд, например это может быть пятница и суббота. Третий — когда человек нормально ест в течение 12 часов и отказывается от еды совсем на восемь часов.

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Четвертое правило — сократить стресс. Исследования показали, что во время стресса люди пытаются успокоиться с помощью еды, особенно высококалорийной. Человек объясняет это себе стремлением вознаградить себя.

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Пятое правило — высыпаться. Диетологи рекомендуют спать от семи до девяти часов. Причем это важно не только для внешнего вида, но и для сохранения здоровья.

Шестое правило — добавить физической активности. Да, в этом списке речь идет о естественном сжигании жира, но физическая активность не всегда означает посещение спортивного зала. Помочь себе похудеть можно с помощью ходьбы или подъема по лестнице.

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Вот некоторые способы стать более активными — быстрая ходьба, занятия домашними делами, игры с детьми, парковка машины дальше от входа, обеденный моцион, садоводство.