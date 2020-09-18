«Похоже на маркетинговые ходы»: Онищенко удивило объявление цены на препарат от коронавируса

Скоро в аптеках можно будет купить российский препарат от коронавируса «Арепливир». Но стоить он будет 12 320 рублей за упаковку. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал странным объявление цены до раскрытия других характеристик лекарства.

«Этот препарат еще никто вживую не видел, а уже называется цена. Это крайне необычное явление для здравоохранения. У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы», — пояснил Онищенко «360».

Он добавил, что, действительно, есть лекарства от редких заболеваний, стоящие десятки миллионов. Но презентации таких препаратов никогда не начинались с озвучивания стоимости. При этом Онищенко подчеркнул, что появление на рынке новых препаратов — это хорошо.

«Чего-то сверхособенного в этом заболевании (COVID-19 — прим. ред.) я не вижу. Любой антиретровирусный препарат, который будет напрямую действовать на вирус, безусловно, представляет интерес», — заключил депутат.

Ранее ТАСС со ссылкой на генерального директора компании-производителя Андрея Младенцева сообщил, что «Арепливир» будет стоить 12 320 рублей за упаковку. Минздрав разрешил применять этот препарат для амбулаторного лечения, но скоро он появится и в аптеках.