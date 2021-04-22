«Поезда здоровья» появились в Нижегородской области

«Поезда здоровья» начали работать в Нижегородской области. Это мобильные лечебно-диагностические комплексы, которые появились в регионе в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Губернатор региона Глеб Никитин рассказал, что в комплексах присутствуют «модули для диагностики сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета и других социально-значимых заболеваний».

«В этом году в „Поездах здоровья“ все желающие смогут пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — добавил он.

Маломобильные и пожилые граждане могут заказать транспорт до комплекса, чтобы провериться у врачей.