Здоровье 26 декабря 2022, 21:36 «Поедающая мозг» амеба не передается от человека к человеку, заявил врач Врач Семенов: паразитарное заболевание неглериоз не передает от человека к человеку РИА «Новости»

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Заболевание неглериоз, вызываемое амебой неглерия Фоулера, не передается от человека к человеку, заявил руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов. Его слова привел ТАСС.

В Южной Корее ранее выявили первый случай неглериоза. Заразившийся пациент прибыл из Таиланда, а спустя какое-то время скончался. Семенов прокомментировал этот случай.

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«Мы имеем дело с классическим микроорганизмом — сапронозом, который живет в природе, и человек заражается только после контакта с ним в природной среде», — пояснил специалист.

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По его словам, ни одного случая заражения амебой не зафиксировали. Семенов отметил, что неглериоз — редкое заболевание, для выживаемости паразита нужны редкие условия. Амеба обитает в водах со средней температурой +25...+30 градусов.

Неглерия Фоулера встречается на юге США. Врач добавил, что заражение происходит во время купания в водоеме, когда человек не закрывает нос.