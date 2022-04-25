Подвиды «омикрона» могли перейти к человеку от мышей

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов не исключил возможности появления подвидов штамма «омикрон» ВА.1 и ВА.2 в организме мышей. Именно так они могли передаться их человеку. Об этом он рассказал ТАСС. По мнению ученого, этот вариант следует исследовать дополнительно.

Ранее группа ученых из Китая пришла к выводу, что подвиды штамма «омикрон» ВА.1 и BA.2 эволюционировали независимо от предыдущих доминирующих вариантов коронавируса. В ходе опытов на мышах они выяснили, что грызуны легко заражались «омикроном», но совсем не реагировали на уханьский штамм. В результате специалисты предположили, что «омикрон» мог мутировать из варианта SARS-CoV-2, который сначала передался от человека к кошке, от нее — к мыши, а затем снова перешел к человеку.

«Чтобы говорить в конкретном случае про „омикрон“, нужны дополнительные исследования, но такую возможность исключать нельзя. Это не является чем-то необычным», — сказал Семенов.

Он отметил, что от одного биологического вида к другому вирусы переходят нечасто. Но если это произошло один раз, в дальнейшем процесс перехода упрощается. Также Семенов предположил, что способность вируса переходить от человека к животным обеспечит ему выживаемость в будущем.

«Это еще один аргумент в пользу того, что новая коронавирусная инфекция останется с нами надолго. Потому что, если человечество будет приспосабливаться к вирусу выработкой коллективного иммунитета, то вирус будет уходить в свой зоонозный (животный) резервуар и при каждом удобном случае возвращаться», — подчеркнул он.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов также предположил, что коронавирус в будущем может стать сезонной инфекцией или обрести нового хозяина в природе. Жемчугов полагает, что возникновение резервуаров с коронавирусом в животном мире не опасно для человека, это «нормальный процесс». Целью вируса является выживание, поэтому он будет собирать именно те мутации, которые помогут переходу в новый резервуар.