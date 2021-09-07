Ученые: сотрудники офисов подвержены астме

Ученые на Международном конгрессе Европейского респираторного общества рассказали, что работа в офисе может спровоцировать астму у сотрудников. Об этом сообщила газета «Известия».

По словам доктора Кристофера Хантли, в офисах может быть респираторный сенсибилизатор — вещество, вызывающее необратимую аллергию. Например, это аэрозоль или пыль. Он отметил, что исследований пока мало, чтобы говорить об этом подробнее.

«Однако мы диагностируем увеличивающиеся случаи профессиональной астмы у пациентов, которые работают в офисных помещениях», — подчеркнул ученый.

Он объяснил, что самые частые причины появление астмы — это тонер для принтера, чистящие средства, плохая вентиляция и плесень в кондиционерах.

Хантли отметил пользу от дистанционной работы. Помимо снижения риска заражения коронавирусом она может сберечь сотрудников от возникновения астмы, считает он.

Ранее врачи заявили, что люди с аллергией реже заражаются коронавирусом. При этом болезнь у них протекает чаще в легкой форме.