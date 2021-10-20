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    20 октября 2021, 13:38

    «Подстрекательство должно быть наказуемо»: Рошаль жестко высказался против антипрививочников

    Доктор Леонид Рошаль потребовал ввести в России уголовное наказание для антипрививочников

    Анастасия Калинина

    Известный российский врач Леонид Рошаль требует ввести в России уголовное наказание для антипрививочников. Он уверен, что таких людей нужно наказывать жестоко, как минимум за то, что они призывают отказаться от вакцинации.

    «Подстрекательство должно быть наказуемо»: Рошаль жестко высказался против антипрививочников

    «Те, кто отказывается от вакцинации, не имея противопоказаний к ней, пусть оформит у нотариуса бумагу, что ни они, ни их родственники не будут предъявлять претензий к врачам, к губернаторам, правительству и президенту. Подстрекательство против вакцинации должно быть уголовно наказуемым», — написал он в Twitter.

    Летом Рошаль рассказал, что поддерживает тех, кто выступает за обязательную вакцинацию. Этот шаг, по его словам, важен по многим причинам, в том числе из-за роста числа заболевших и умерших. Он обратил внимание, что во многих странах, в том числе в США, Израиле, Великобритании, до 50–60% людей понимают, что вакцинация сейчас просто необходима. Врач отметил, что ему очень обидно за россиян, большинство которых думает иначе. По его мнению, также нельзя забывать и про маски.