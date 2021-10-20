«Подстрекательство должно быть наказуемо»: Рошаль жестко высказался против антипрививочников

Известный российский врач Леонид Рошаль требует ввести в России уголовное наказание для антипрививочников. Он уверен, что таких людей нужно наказывать жестоко, как минимум за то, что они призывают отказаться от вакцинации.

«Те, кто отказывается от вакцинации, не имея противопоказаний к ней, пусть оформит у нотариуса бумагу, что ни они, ни их родственники не будут предъявлять претензий к врачам, к губернаторам, правительству и президенту. Подстрекательство против вакцинации должно быть уголовно наказуемым», — написал он в Twitter.

Летом Рошаль рассказал, что поддерживает тех, кто выступает за обязательную вакцинацию. Этот шаг, по его словам, важен по многим причинам, в том числе из-за роста числа заболевших и умерших. Он обратил внимание, что во многих странах, в том числе в США, Израиле, Великобритании, до 50–60% людей понимают, что вакцинация сейчас просто необходима. Врач отметил, что ему очень обидно за россиян, большинство которых думает иначе. По его мнению, также нельзя забывать и про маски.