Подросток впервые умер от COVID-19 в Красноярске

Первый подросток умер от COVID-19 в Красноярске. Мальчик скончался в результате критической степени поражения легких, ему было 17 лет. Информацией поделились в региональном Минздраве с Telegram-каналом «Новости Красноярска».

Известно, что у подростка была инвалидность и множество хронических заболеваний, что могло повлиять на тяжесть течения болезни.

Это не первый случай детской смерти из-за коронавируса. Ранее умер еще один подросток, но тогда Минздрав не дал точного заключения о причине смерти.

Педиатр в местной больнице, начальница отдела организации педиатрической и акушерско-гинекологической помощи Министерства здравоохранения Красноярского края Галина Слепнева рассказала, что в целом замечает, как тяжело дети стали переносить болезнь. Частота заражений пока остается прежней, но именно течение болезни проходит хуже.

«Не знаю, с чем это связано. Возможно, мутирование вируса, возможно, что на сегодняшний день идет подъем сезонных заболеваний и наслаивается на коронавирусную инфекцию», — сделала предположение детский врач.