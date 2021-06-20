Подросток попал в больницу с поражением легких из-за вейпа

Подросток попал в Морозовскую больницу в Москве с поражением легких из-за употребления вейпа. Об этом написали на сайте столичного департамента здравоохранения.

Во время госпитализации медики выявили у 17-летнего пациента тяжелую дыхательную недостаточность. Оказалось, что последние полтора месяца юноша употреблял вейп. Диагноз — легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга.

За две недели до больничной койки подросток стал чаще испытывать одышку, кашлял, у него поднималась температура, усиливались рвота и боль в животе. А еще молодой человек похудел на 10 килограммов за две-три недели.

Пациент провел в отделении реанимации и интенсивной терапии более двух недель. Врачи выявили признаки острого бронхиолита — воспаления в бронхиолах. Несовершеннолетний получал поддерживающую и инфузионную терапию. А еще ему ввели системные противовоспалительные препараты.

Подростка уже выписали домой. Он самостоятельно ест, разговаривает и ходит.