Здоровье 11 августа 2023, 04:54 Подросток под Тверью попал в реанимацию после укуса неизвестной змеи Freepik

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В Тверской области 16-летний подросток попал в реанимацию после нападения змеи. Несчастный случай произошел в деревне Тутань, сообщил источник «Известий».

«Когда он подошел к речке Тьма, появилась змея. Рептилия набросилась на подростка и покусала его», — сообщил собеседник издания.

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ЧП произошло 6 августа, однако за медицинской помощью подросток обратился только через три дня. Его доставили в больницу, мальчик находится в реанимации. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Охранника московской школы напугала черная змея. На территорию одной из школ на Пятницком шоссе заполз уж. Охранник принял его за анаконду и вызвал спасателей. Безобидного ужа увезли в пластиковом контейнере.

Укус ядовитой змеи можно отличить по наличию красных пятен. Если змея была обычной, то остается ряд небольших проколов, похожих на царапины, рассказал хирург Александр Умнов.