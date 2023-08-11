11 августа 2023, 04:54
Подросток под Тверью попал в реанимацию после укуса неизвестной змеи
В Тверской области 16-летний подросток попал в реанимацию после нападения змеи. Несчастный случай произошел в деревне Тутань, сообщил источник «Известий».
«Когда он подошел к речке Тьма, появилась змея. Рептилия набросилась на подростка и покусала его», — сообщил собеседник издания.
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ЧП произошло 6 августа, однако за медицинской помощью подросток обратился только через три дня. Его доставили в больницу, мальчик находится в реанимации. На данный момент его жизни ничего не угрожает.
Охранника московской школы напугала черная змея. На территорию одной из школ на Пятницком шоссе заполз уж. Охранник принял его за анаконду и вызвал спасателей. Безобидного ужа увезли в пластиковом контейнере.
Укус ядовитой змеи можно отличить по наличию красных пятен. Если змея была обычной, то остается ряд небольших проколов, похожих на царапины, рассказал хирург Александр Умнов.
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