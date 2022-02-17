Медики не получали жалоб на негативные эффекты вакцинации подростков от коронавируса. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Никаких жалоб не поступало, абсолютно», — ответил Гинцбург на вопрос ТАСС.

Он добавил, что со временем объемы производства «Спутника М» увеличатся. К работе через две недели планирует подключиться компания «Генериум». Еще одно производство позволит быстро выпустить необходимое количество доз для вакцинации подростков.

«Насколько я помню, сейчас порядка 60 тысяч [доз] использовано, то есть 60% от того, что было поставлено», — уточнил глава центра Гамалеи.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» в конце ноября 2021 года. Препарат применяется для вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Полный курс состоит из двух доз, которые вводят с интервалом в 21 день.

Ранее Гинцбург сообщил об исследованиях новой вакцины от коронавируса. Препарат может появиться в широком обращении к осени.