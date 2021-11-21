Подростка из Волгограда спасли благодаря пробе Манту

В Волгограде 13-летнего мальчика удалось спасти благодаря кожному тесту на туберкулез — он называется проба Манту. В результате исследований подростку диагностировали редкое заболевание - эхинококкоз легких. Об этом сообщило издание kp.ru.

После проведения пробы Манту мальчика направили к врачу-фтизиатру. Школьнику сделали рентген и компьютерную томографию. Полученные данные выявили кисту в его легком. В облздраве рассказали, что ее спровоцировал эхинококкоз легких.

«Это форма антропозоонозной инфекции, вызываемой личинкой цепня эхинококка и приводящей к специфическому кистозному поражению легочной ткани. Эхинококкоз редкое, но единичное заболевание. В медучреждение с таким заболеванием поступает в среднем 2-3 ребенка в год», — сообщили представители регионального комитета здравоохранения.

Эхинококкоз легких представляет собой наиболее опасный гельминтоз, который развивается после попадания яиц ленточного глиста в организм человека. Поражение легких наблюдается примерно в 20% случаев эхинококкоза.

Кожный тест или проба Манту — это важная процедура, которая позволяет диагностировать симптомы туберкулеза.

Паразит Toxoplasma gondii, в отличие от ленточного глиста, оказался очень даже полезным. Как считают ученые из Китая, он может помочь в лечении карциномы простаты у мужчин.