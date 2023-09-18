Здоровье 18 сентября 2023, 19:35 Подолог Силакова заявила, что некачественный педикюр может привести к грибку

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В непроверенных салонах красоты при некачественном выполнении процедур можно подхватить различные заболевания. Об этом «Газете.Ru» рассказал подолог, основательница сети салонов красоты TWEE TON Олеся Силакова.

Она объяснила, что в салоне красоты можно заразиться грибком, если инструменты не обрабатывают должным образом. Также есть риск подхватить инфекцию кожи и глаз. Также может начаться аллергическая реакция.

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«Если работники индустрии красоты пренебрегают санитарными нормами, они ставят под угрозу здоровье собственных клиентов», — подчеркнула эксперт.

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