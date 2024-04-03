Здоровье 03 апреля 2024, 17:16 Подолог Павлова: неправильно подобранные носки негативно влияют на состояние ногтей

Читать 360tv в

Ношение неправильно подобранных по размеру носков и колготок может привести к проблемам с ногтями на ногах. Об этом рассказала врач-подолог Маргарита Павлова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, носок должен в спокойном состоянии соответствовать длине стопы. В противном случае он будет давить на пальцы и ногти. При 38 размере стопы покупать носки 40-42 размеров.

Реклама

«Носки такого размера, как 36-41, означают, что они могут именно растянуться. Здесь стоит помнить про силу натяжения и давление на ногти», — отметила Павлова.