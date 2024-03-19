Здоровье 19 марта 2024, 16:59 Подолог Красюк посоветовала не носить резиновые сапоги слишком часто из-за возможного появления бородавок

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Резиновые сапоги, вопреки распространенному мнению, не являются безопасной обувью. Особенно не стоит их носить слишком часто детям. Об этом изданию «Ридус» сообщила подолог Татьяна Красюк.

Эксперт отметила, что из-за потения ног в резиновых сапогах на коже могут возникать бородавки, от которых потом тяжело избавиться. Особенно опасны сапоги, изготовленные из резины времен СССР.

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«Максимум можно дойти в них от дома до школы, если мы говорим о ребенке. В общем, пять минут, не больше. В противном случае будут потеть ноги, что грозит различными присоединением вирусных инфекций», — пояснила она.

Лучше покупать обувь, сделанную из современных материалов, которые не пропускают влагу и отводят ее изнутри.