19 марта 2024, 16:59
Подолог Красюк посоветовала не носить резиновые сапоги слишком часто из-за возможного появления бородавок
Резиновые сапоги, вопреки распространенному мнению, не являются безопасной обувью. Особенно не стоит их носить слишком часто детям. Об этом изданию «Ридус» сообщила подолог Татьяна Красюк.
Эксперт отметила, что из-за потения ног в резиновых сапогах на коже могут возникать бородавки, от которых потом тяжело избавиться. Особенно опасны сапоги, изготовленные из резины времен СССР.
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«Максимум можно дойти в них от дома до школы, если мы говорим о ребенке. В общем, пять минут, не больше. В противном случае будут потеть ноги, что грозит различными присоединением вирусных инфекций», — пояснила она.
Лучше покупать обувь, сделанную из современных материалов, которые не пропускают влагу и отводят ее изнутри.
Одежда
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