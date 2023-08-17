Здоровье 17 августа 2023, 15:14 Подолог Койнова заявила, что трещины на пятках могут быть признаком заболеваний

Читать 360tv в

Появление трещин на стопах может быть признаком различных заболеваний. Такой информацией поделилась врач-подолог Анжелика Койнова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Специалист выделила среди причин появления трещин заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения. Также они могут образовываться из-за деформации стопы, которая возникает как следствие ношения неподходящей обуви. Пятка в таком случае принимает на себя больше нагрузки, из-за чего разрушается кожа, написал сайт kp.ru.