Здоровье 13 июля 2023, 11:45 Подолог Горчакова посоветовала прокалывать большую мозоль тонкой иглой

Читать 360tv в

Подолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Анна Горчакова в разговоре с изданием «Газета.Ru» порекомендовала прокалывать большую мозоль на ноге тонкой иглой.

При этом медик добавила, что водяные мозоли важно как можно быстрее заклеить бактерицидным лейкопластырем. Благодаря пластырю вы защитите участок кожи от дальнейших повреждений.

Реклама

Если рана все же вскрылась, необходимо промыть ногу с мылом, а затем обработать мозоль зеленкой, перекисью водорода или раствором хлоргексидина. В случае прокола мозоли, ее необходимо промокнуть стерильной салфеткой или бинтом, а затем наложить повязку с антибактерицидной мазью.