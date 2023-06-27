Здоровье 27 июня 2023, 10:21 Подолог Федотова посоветовала носить летом открытую обувь для здоровья кожи стоп

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Чтобы сохранить кожу стоп здоровой, в летний сезон необходимо надевать только открытую обувь. Об этом сообщила подолог, инструктор международной школы подологии Юлия Федотова в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, в жаркую погоду потовые железы работают в усиленном режиме. Это способствует развитию грибковых инфекций и появлению бородавок, поэтому летом следует отдавать предпочтение босоножкам и сандалиям.

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Врач отметила, что восстановить состояние стоп помогут прогулки босиком по гальке, песку и траве.