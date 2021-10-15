Врач рассказала, какие продукты будущего могут поднимать настроение

В недалеком будущем могут появиться продукты, влияющие на настроение. При этом состав этих продуктов может быть совершенно различным. Об этом рассказал ведущий эксперт рабочей группы Foodnet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный в беседе с телеканалом «Звезда».

По мнению эксперта, делать такие продуктовые наборы будут на основе анализов человека. В их состав будут входить витамины, аминокислоты, жирные кислоты и другие компоненты, в том числе гормональные препараты.

«Еще древние говорили: „Еда — как лекарство, лекарство — как еда“. Здесь грань между едой и лекарством очень тонкая. Гораздо лучше, чем лечиться, заниматься профилактикой. Такая еда — профилактика будущих заболеваний. Вы подходите к раздаче и получаете в виде коктейля, в виде снека, в виде салата такой набор», — заявил эксперт.

При этом вид таких продуктов будет варьироваться в зависимости от территориальных особенностей. К примеру, в африканских странах будут использовать белковую массу, которую можно намазать на лепешку.