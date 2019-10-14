Подмосковным педиатрам подарили автобус. Теперь дорога до пациентов станет быстрее

В поселке Малино городского округа Ступино высадился «Десант детских врачей». Медики приехали из столицы, чтобы осмотреть маленьких пациентов. В населенном пункте нет ни детского невролога, ни пульмонолога. Поэтому на приеме был настоящий аншлаг. Кстати, теперь мобильная бригада медиков будет передвигаться на собственном транспорте.

Целый день врачи Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦ) принимали пациентов с тяжелыми заболеваниями. И в этот раз медики захватили мобильное оборудование.

Источник фото: телеканал «360»

Дело в том, что десанту подарили автобус. Раньше медикам приходилось добираться до отдаленных населенных пунктов своим ходом: на электричках, автобусах. Теперь полноценная бригада из узких специалистов — кардиолога, пульмонолога, эндокринолога, невролога и других — будет быстро приезжать в любую точку Подмосковья. Чтобы не только лечить пациентов, но и делиться опытом с коллегами.

«Внутри помещается до семи врачей-специалистов. С собой в багажник можем положить достаточное количество оборудования, во всяком случае сегодня приехали с портативным УЗИ-аппаратом», — рассказала Нисо Одинаева, главный внештатный педиатр Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

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Специалисты осматривают маленьких пациентов в течение целого дня. Если осмотра недостаточно, детей направляют на лечение в столицу.