  • Подмосковным педиатрам подарили автобус. Теперь дорога до пациентов станет быстрее

    14 октября 2019, 15:10

    Евгения Остапенко, Елена Маркелова

    В поселке Малино городского округа Ступино высадился «Десант детских врачей». Медики приехали из столицы, чтобы осмотреть маленьких пациентов. В населенном пункте нет ни детского невролога, ни пульмонолога. Поэтому на приеме был настоящий аншлаг. Кстати, теперь мобильная бригада медиков будет передвигаться на собственном транспорте.
    Подмосковным педиатрам подарили автобус. Теперь дорога до пациентов станет быстрее

    Целый день врачи Московского областного консультативно-диагностического центра (МОКДЦ) принимали пациентов с тяжелыми заболеваниями. И в этот раз медики захватили мобильное оборудование.

    Подмосковным педиатрам подарили автобус. Теперь дорога до пациентов станет быстрее | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Дело в том, что десанту подарили автобус. Раньше медикам приходилось добираться до отдаленных населенных пунктов своим ходом: на электричках, автобусах. Теперь полноценная бригада из узких специалистов — кардиолога, пульмонолога, эндокринолога, невролога и других — будет быстро приезжать в любую точку Подмосковья. Чтобы не только лечить пациентов, но и делиться опытом с коллегами.

    «Внутри помещается до семи врачей-специалистов. С собой в багажник можем положить достаточное количество оборудования, во всяком случае сегодня приехали с портативным УЗИ-аппаратом», — рассказала Нисо Одинаева, главный внештатный педиатр Московской области.

    Подмосковным педиатрам подарили автобус. Теперь дорога до пациентов станет быстрее | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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