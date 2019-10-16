Подмосковный НИИ акушерства и гинекологии получил новое оборудование. Оно поможет младенцам с аномально низким весом

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии закуплено новое медицинское оборудование для отделения неонатологии: три аппарата искусственной вентиляции легких, транспортный инкубатор и инкубатор-трансформер для новорожденных.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова отметила, что общая стоимость поступившей медицинской техники составляет 18,5 миллиона рублей. Оно будет применяться для помощи новорожденным.

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«Транспортный инкубатор представляет собой современное высокоэффективное устройство, предназначенное для безопасного перемещения младенцев во внутренних помещениях лечебного учреждения, а также в случаях транспортировки на дальние расстояния авиационным или автомобильным транспортом», — рассказала министр.

Новые аппараты искусственной вентиляции легких экспертного класса предназначены для интенсивной респираторной терапии любой степени сложности и применимы для новорожденных с массой тела от 300 граммов. Вентилятор подстраивается под физиологические особенности пациента и помогает дышать более естественным образом.

Инкубатор-трансформер — оборудование, в котором сочетаются закрытый неонатальный инкубатор и реанимационное место. Аппарат можно как использовать стационарно, так и применять для транспортировки новорожденных детей внутри больницы или за ее пределами. В случае необходимости инкубатор можно трансформировать в реанимацию, что повышает шансы на положительный исход выхаживания новорожденных.

На сегодняшний день в эксплуатацию уже введены аппараты ИВЛ и инкубатор-трансформер. Оборудование закуплено по программе «Здравоохранение Подмосковья».