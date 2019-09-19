Подмосковных детей начали лечить от гепатита С новым методом. И это бесплатно

Ласковый убийца — так долгое время врачи называли вирус гепатита С, который протекает почти бессимптомно и уничтожает организм изнутри. В Подмосковье детей с этим заболеванием начнут лечить бесплатно и по новой методике, которая дает почти стопроцентный результат.

В России почти 17 тысяч детей инфицированы гепатитом С. Что делать, если у вашего ребенка гепатит? Вы можете поехать в Европу. Там лечение обойдется в среднем в 80 тысяч евро. Можно поехать в Израиль, куда не нужно виза, но стоимость будет такой же. Но у жителей Подмосковья есть другой вариант — медицинский центр в Мытищах. Детей здесь будут лечить бесплатно, и что еще важнее — самым прогрессивным методом.

Источник фото: телеканал «360»

Какие же органы гепатит С поражает в первую очередь? Конечно, печень. А вместе с ней почки, сердце и головной мозг. По словам главного внештатного педиатра областного Минздрава Нисо Одинаевой, ученые долгое время разрабатывали препараты, которые могли бы точно воздействовать на вирус. И у них получилось!

«Мы первыми начнем безинтерфероновую терапию. Это будет таблетированная терапия», — отметила Нисо Одинаева.

Вместо инъекций — обычные таблетки. Детям больше не придется месяцами лежать на больничной койке. Кстати, лечение оплачивается из бюджета Московской области — для этого понадобится полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

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В последние три года интерфероны были запрещены. То есть пациенты вообще не получали никакого комплексного лечения. Медицинский центр для детей с гепатитом С только открылся, а всех больных уже обзвонили и пригласили на обследование. Впервые за три года у детей появился шанс на полное выздоровление.

Ужасная правда в том, что заболеть гепатитом С может каждый. Если говорить о детях — то чаще всего это случается при рождении, если диагноз есть у матери. Но возможно и заражение через плохо продезинфицированные инструменты в больнице. Даже капли крови хватит. Но застигнутый вовремя врасплох вирус успешно лечится. В медицинский центр в Мытищах новый препарат поступит уже в октябре. Пока он предназначен только для детей от 12 лет. Но в будущем шанс на выздоровление появится у каждого.