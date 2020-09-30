Подмосковные врачи выявили 222 случая заболевания COVID-19

За прошедшие сутки медики в Подмосковье зафиксировали 222 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего в регионе за время пандемии выявили 73 602 случая COVID-19.

Положительные результаты тестов на коронавирус к 30 сентября получили 222 человека в Подмосковье. При этом вылечились и выписались из больниц 175 пациентов. Летальным исходом закончилось семь случаев заболевания.

Больше всего новых пациентов за сутки отмечено в Домодедове — 20 человек, Сергиевом Посаде — 19, Красногорске — 15 и Солнечногорске — 13.

«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 73 602 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1338 человек. Выздоровели и выписались 56 252 человека», — сообщил региональный оперштаб.

Жителям Подмосковья порекомендовали вызывать на дом врача при любых признаках ОРВИ. Кроме того, в оперштабе напомнили о работе горячей линии по вопросам коронавируса. Позвонить можно по номеру 8 (800) 550-50-30.

Всего в России за все время распространения коронавируса зафиксировали 1 176 286 случаев заболевания. Врачи вылечили от COVID-19 уже 958 257 человек. Не удалось помочь 20 722 пациентам.