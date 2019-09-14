Подмосковные врачи рассказали о рисках зависимости от капель в нос

Люди с искривленной перегородкой носа подвержены зависимости от капель. Как подсчитал минздрав Московской области, потенциально это может коснуться 90% людей, ведь именно у стольких искривлена перегородка носа.

«Когда искривлена перегородка, нарушается аэродинамика носа. Потоки воздуха начинают идти по носу не так, как заложено природой, а с искажениями. Например, у человека есть искривление перегородки. Поток воздуха ударил в это искривление, отрикошетил. Дальше, вместо того, чтобы завихриться и идти в носоглотку, он попадает на боковую стенку носа. На боковой стенке носа у нас расположены нижние носовые раковины. Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Красногорской больницы № 1 Сергей Троицкий.

Эта отечность приводит к ощущению, что нос заложен, тогда люди используют сосудосуживающие капли.

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Исправить ситуацию может септопластика — коррекция формы носовой перегородки. Она может полностью восстановить функцию носа. Однако из-за капель меняется слизистая оболочка, и в будущем скорректировать перегородку из-за этого нельзя будет даже септопластикой.

Министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова порекомендовала не заниматься самолечением, годами используя капли при появлении отеков. Если у человека есть симптомы заложенности носа, ему нужно обратиться к специалисту. Кроме того, поможет регулярное прохождение диспансеризации и профосмотров. Как напомнила Мухтасарова, в Подмосковье пройти диспансеризацию можно также и по субботам.