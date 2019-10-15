Подмосковные врачи рассказали, как избежать рака груди

Во Всемирный день борьбы с раком груди подмосковные врачи рассказали о факторах, которые влияют на развитие болезни.

Врачи Московской области подготовили советы для женщин, чтобы сохранить их здоровье, также специалисты рассказали, когда нужно обратиться к врачу.

«Рак груди или молочной железы входит в разряд самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. На успешность лечения влияет стадия выявления болезни. Обнаружить многие недуги на ранней стадии позволяет диспансеризация. Только с начала года у обследованных было выявлено 623 случая рака молочной железы — 64% обнаружены на ранних стадиях», — рассказал руководитель Филиала по медицинской профилактике Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации Минздрава МО Юрий Шалягин.

Как отметил Шалягин, при диагностировании рака груди на первой стадии лечении эффективно в 96% случаев.

По его словам, особое внимание к своему здоровью нужно обратить женщинам в возрасте от 45 до 60 лет. В этот период у женщины происходят гормональные изменения, которые могут повлечь за собой снижение защитных возможностей и устойчивости гормональной системы.

Но посещать маммолога нужно уже с 30 лет. Одним из важных факторов развития рака груди Юрий Шалягин назвал наследственность.

«Если есть предрасположенность, нужно проверяться чаще. Причинами развития рака груди может стать прием гормональных препаратов, курение, чрезмерное употребление алкоголя. Отрицательно на женскую грудь влияют прямые солнечные лучи, посещение солярия. Важно не забывать ежемесячно проводить самообследование. Любое уплотнение, узелки, выделения — это повод задуматься и незамедлительно обратиться к врачу», — уточнил Юрий Шалягин.

Шалягин подчеркнул, что женщинам после 40 лет необходимо проходить бесплатное маммографическое обследование в рамках диспансеризации раз в два года. А после 50 лет это нужно делать каждый год.

Пройти диспансеризацию или профилактический осмотр в Подмосковье можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться в отделение или кабинет медицинской профилактики.

Записаться на обследование также можно через интернет или call-центр губернатора 8-800-550-50-30.