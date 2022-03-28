Подмосковные врачи достали осколок из сердца раненного на Украине военного

Уникальную операцию на сердце провели кардиохирурги Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Красногорске. Они достали из сердца российского военнослужащего — участника спецоперации Сергей Гузнекова — осколок. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

«Из сердечной мышцы пациента был удален трехсантиметровый осколок, полученный в ходе минометного обстрела позиций российских войск со стороны украинских националистов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что у поступившего в госпиталь военного было проникающее слепое ранение в грудную клетку. Осколок прошел через легкое, зацепил перикард и вышел к правому предсердию. При том острые края осколка травмировали перикард с каждым сокращением сердечной мышцы. В любой момент мог произойти разрыв правого предсердия, после которого должно было начаться летальное кровотечение.

Операцией руководил начальник кардиохирургического центра Александр Лищук. Она проходила в гибридной операционной ЦВКГ имени Вишневского, которая представляет собой операционно-диагностический комплекс, объединяющий все современные кардиохирургические и диагностические технологии в едином блоке.

По словам Лищука, операция длилась около 45 минут, через час пациент был уже в сознании. После реабилитации военнослужащий сможет вернуться в строй.

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