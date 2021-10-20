Подмосковье вышло в лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу

Московская область вошла в число лидирующих регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, написало РИА «Новости».

Среди регионов, лидирующих по коллективному иммунитету к коронавирусу, Голикова также назвала Москву, Туву, Санкт-Петербург, Чечню, Чукотку, Карелию и Белгородскую область.

Хуже всего ситуация обстоит в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Адыгее, Татарстане, Челябинской и Томской областях.

Вице-премьер также сообщила, что самая тяжелая ситуация с койками для ковидных больных наблюдается в Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях.

Голикова также заявила о критической ситуации с заболеваемостью ковидом в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Мордовии и Татарстане.

Зампред кабмина в среду предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передавал RT.

Голикова также призвала россиян отказаться от поездок в другие регионы, написала газета «Известия».