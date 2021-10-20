facebook_pixel
    20 октября 2021, 14:57

    Подмосковье вышло в лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу

    Вице-премьер Голикова: Подмосковье стало одним из лидирующих регионов по коллективному иммунитету к коронавирусу

    Александр Блинов

    Московская область вошла в число лидирующих регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, написало РИА «Новости».

    Подмосковье вышло в лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу

    Среди регионов, лидирующих по коллективному иммунитету к коронавирусу, Голикова также назвала Москву, Туву, Санкт-Петербург, Чечню, Чукотку, Карелию и Белгородскую область.

    Хуже всего ситуация обстоит в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Адыгее, Татарстане, Челябинской и Томской областях.

    Вице-премьер также сообщила, что самая тяжелая ситуация с койками для ковидных больных наблюдается в Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях.

    Голикова также заявила о критической ситуации с заболеваемостью ковидом в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Мордовии и Татарстане.

    Зампред кабмина в среду предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передавал RT.

    Голикова также призвала россиян отказаться от поездок в другие регионы, написала газета «Известия».