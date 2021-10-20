Подмосковье вышло в лидеры по коллективному иммунитету к коронавирусу
Вице-премьер Голикова: Подмосковье стало одним из лидирующих регионов по коллективному иммунитету к коронавирусу
Московская область вошла в число лидирующих регионов по уровню коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, написало РИА «Новости».
Среди регионов, лидирующих по коллективному иммунитету к коронавирусу, Голикова также назвала Москву, Туву, Санкт-Петербург, Чечню, Чукотку, Карелию и Белгородскую область.
Хуже всего ситуация обстоит в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Адыгее, Татарстане, Челябинской и Томской областях.
Вице-премьер также сообщила, что самая тяжелая ситуация с койками для ковидных больных наблюдается в Ставропольском крае, Адыгее, Челябинской, Орловской и Амурской областях.
Голикова также заявила о критической ситуации с заболеваемостью ковидом в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Мордовии и Татарстане.
Зампред кабмина в среду предложила президенту РФ Владимиру Путину ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября в связи с ростом заболеваемости COVID-19, передавал RT.
Голикова также призвала россиян отказаться от поездок в другие регионы, написала газета «Известия».