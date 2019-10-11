Подмосковье против гриппа. Привились уже 1,5 млн взрослых и детей

Месяц назад в Московской области стартовала прививочная кампания против гриппа. За это время вакцинацию прошли более 1,4 миллиона человек, из них почти 950 тысяч — взрослые и 445 тысяч — дети.

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«В Подмосковье продолжается прививочная кампания против гриппа. Еженедельно прививки против гриппа делают около 400 тысяч жителей. В поликлиники закуплены современные вакцины — „Совигрипп“ и „Гриппол плюс“», — заявила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Она добавила, что всего в этом году планируется привить от гриппа более 3,6 миллиона жителей Подмосковья, из них около одного миллиона — дети.

Для того чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и направит на прививку. Это не займет более 15 минут. Также сделать прививку против гриппа можно в мобильных комплексах.

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Врачи уверяют, что делать прививку необходимо. В период массового заражения, если вы не привиты, избежать болезни будет сложно. В первую очередь это касается ребенка. Грипп и осложнения от болезни проще предотвратить.

Грипп опасен не столько течением заболевания, сколько развитием опасных осложнений. Поэтому главная задача ежегодной вакцинации — снижение заболеваемости населения.