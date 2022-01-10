Подмосковье опустилось на третье место по числу выявленных за сутки случаев ковида

За сутки к 10 января в России выявили 15 830 новых заболевших коронавирусом. Наибольшее количество инфицированных, традиционно, отметили в Москве, передал оперативный штаб.

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 2778, 2. Санкт-Петербург — 1419, 3. Московская область — 1197», — сказано в сообщении оперштаба.

Меньше всего человек заразилось коронавирусом в Магаданской области и Туве — там коронавирус подхватили всего 10 человек, и в Ненецком автономном округе, где заразился только один человек.

Выписались из больницы больше людей за сутки, чем заболели — 19 890 пациентов. В Москве больничные койки покинули 2097 человек, а в Московской области — 992. В Подмосковье за время пандемии сделали 14 163 088 ПЦР-тестов.

За сутки в России умер 741 человек с диагностированным COVID-19. Среди них москвичей — 70, жителей Подмосковья — 42.

За все время пандемии в России выявили 10 666 679 случаев заражения, из них выздоровели 9 706 802 человека. Полный цикл вакцинации прошли 75 113 883 человека.