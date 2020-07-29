Подмосковье оказалось в числе регионов с наименьшим приростом заболевших COVID-19
Небольшой прирост случаев зафиксировали в Москве, Калужской и Липецкой областях, а также Кабардино-Балкарии. В этих регионах прирост числа заболевших за сутки составил 0,3%, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Еще в восьми регионах прирост чуть выше — 0,4%. Это Дагестан, Северная Осетия, Ивановская, Смоленская, Псковская, Рязанская, Тульская и Курская области.
В пятерке лидеров с показателем прироста 0,5% — Санкт-Петербург, Тува, Марий Эл, Башкирия и Новгородская, Брянская, Орловская, Владимирская, Калининградская, Самарская области.
Всего за сутки во всех регионах страны выписали 8116 человек. Все они победили коронавирусную инфекцию. За весь период от COVID-19 в России вылечили 620 333 человека. Частные и государственные лаборатории провели более 27,5 миллиона тестов на коронавирус.