Подмосковье не станет сворачивать программу тестирования на COVID-19

Все жители Подмосковья могут сдать тест на коронавирусную инфекцию. Пока регион не собирается прекращать эту программу, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все тестирования доступны в поликлиниках. Когда у тебя нет симптомов, ты, конечно, можешь пройти его бесплатно — это ПЦР, ИФА-тесты. Приходи в поликлинику, врач направит тебя — и ты сдашь анализ. Сворачивать не собираемся эти тестирования», — рассказал глава региона в эфире телеканала «Россия 1».

Сейчас на всей территории Подмосковья тесты на коронавирус делают более 250 частных и государственных медучреждений. Кроме того, для жителей сделали интерактивную карту, где можно найти ближайший пункт сдачи анализов и записаться.

Перед сдачей анализов специалисты рекомендуют за два часа ничего не пить, не есть и не курить. За полчаса до прохождения теста нельзя есть конфеты, жевать жвачку, пользоваться спреем или каплями для носа.

Ранее Воробьев сообщил, что после начала вакцинации от коронавируса первыми получат прививку люди из зоны риска. Прививать будут медработников, людей преклонного возраста и тех, кто находится в контакте с возможными зараженными.