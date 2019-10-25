Подмосковье и Корея договорились о сотрудничестве в области медицины

Слава о лучшем сосудистом центре Подмосковья — Красногорской больнице № 1 — дошла до Кореи. Делегация Министерства здравоохранения провинции Кенгидо посетила медицинское учреждение. Врачам показали передовые методики лечения сердечнососудистых заболеваний. В свою очередь корейские коллеги тоже поделились секретами своей работы и захотели вплотную сотрудничать со специалистами Московской области.

Первым делом корейской делегации показали операционные, где проводят сложные операции на сердце — 1800 стентирований в год. Все благодаря ведущим специалистам Подмосковья и современному высокотехнологичному оборудованию. В этом году в реанимационное отделение закупили пять корейских ультразвуковых аппаратов.

«Позволяют быстро перевозить больного и проводить исследования не только в стационаре, но и там, где необходима мобильность в реанимации, в операционных и кардиореанимации», — отметила заведующая отделением функциональной диагностики Наталия Павлова.

Источник фото: телеканал «360»

Корейские коллеги были приятно удивлены и презентовали коллегам 3d-череп.

«Мы впечатлены высоким уровнем оборудования, компетенцией врачей и медперсонала. Мы уверены, что благодаря нашему сотрудничеству мы научимся новому друг у друга», — подчеркнул генеральный директор Департамента здравоохранения провинции Кенгидо Рю Ен Чхол.

Источник фото: телеканал «360»

Обмениваться опытом начали сразу. Например, в провинции Кенгидо в два раза меньше врачей, чем в Подмосковье, но при этом такое же количество населения. Все дело в медицинском персонале — его в разы больше. Это позволяет быстрее принимать больных. Врачи Красногорска взяли этот принцип работы на заметку.

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В Кенгидо одна из лучших систем здравоохранения. Там находится 20% медицинских учреждений Кореи, более семи тысяч врачей. Представители корейской провинции уже сотрудничают с Иркутской, Новосибирской областями и Хабаровским краем.

«Безусловно, обмениваясь опытом, мы получаем полезное продолжение таких отношений, которые позволят нам развиваться, совершенствоваться в новых знаниях и приобретать новые технологии», — сказала заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня две стороны подписали соглашение по обмену информацией о технологиях, лекарствах и оборудовании. В ближайшее время подпишут меморандум, и тогда наши специалисты посетят провинцию Кенгидо с ответным визитом, а пока во дворе больницы посадили березу, как символ долгосрочного и крепкого сотрудничества.