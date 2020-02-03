Подмосковье готово защититься от коронавируса. Лекарств и масок хватит всем

Минздрав России разослал всем медицинским организациям Подмосковья рекомендации о том, как нужно лечить коронавирус. Необходимых препаратов в Московской области хватает, как и масок.

Региональные врачи получили четкие инструкции по назначению противовирусных препаратов. Их назначат только в том случае, если заражение коронавирусом подтвердят в лаборатории, уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья. Лекарства есть во всех медучреждениях области.

Медицинские бригады Территориального центра медицины катастроф круглосуточно дежурят на территории аэропортов, расположенных на подмосковной земле. Особенно внимательно осматривают граждан, которые прибывают из Китая.

В целях профилактики медосмотры проводят и в гостиницах, где живут китайские туристы. Накануне врачи проверили состояние здоровья порядка 130 человек, уточнила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ситуацию контролируют в оперативном штабе Московской области. Ни одного случая заболевания коронавирусом нового типа в Подмосковье не зафиксировано.

В России, по последним данным, зарегистрировали двух заразившихся 2019-nCoV. Страна решила вывезти своих граждан из КНР. С 3 февраля железнодорожное сообщение между странами приостановлено.

В национальном плане, который подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, говорится о депортации зараженных иностранцев. Всего от коронавируса уже умерли 362 человека: один из погибших жил на Филиппинах, остальные — в Китае. Заражены свыше 17,2 тысячи человек.