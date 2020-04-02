Подхвативший коронавирус главврач больницы Коммунарки стал проводить обходы удаленно

Зараженный коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко проводит консультации и обходы дистанционно. А также тестирует отечественный аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом Проценко сообщил на своей странице в Facebook.

«Чем занимаюсь в изоляции? Да фактически тем же самым: дистанционные консультации и обходы, сейчас мы выдохнули и опять вернулись к вопросам качественной временной маршрутизации, внедряем браслеты, и, конечно, „гоняю“ отечественный аппарат ИВЛ», — написал главврач.

31 марта Денис Проценко сообщил, что его анализ на коронавирус положительный. Сейчас он работает дистанционно из своего кабинета, а за состоянием здоровья следят коллеги.

В России сейчас зарегистрированы 3548 человек с коронавирусной инфекцией, по данным стопкоронавирус.рф. 30 из них погибли.