В ЦКБ рассказали о новых подходах к лечению COVID-19

«Весной мы использовали антималярийные, антиретровирусные препараты. Сейчас мы их почти не применяем», — сообщила Трифонова.

По словам инфекциониста, сейчас практически всем больным назначают препараты фавипиравира, которые выпускаются в России под различными торговыми названиями. Поскольку это «единственное средство, которое официально зарегистрировано» в стране для лечения COVID-19.

Эффект от препарата быстрее достигается на ранних сроках заражения. У таких пациентов реже возникают осложнения.

На поздних сроках «вирус уже запустил патологический механизм в организме человека, и препарат на него уже просто не действует», пояснила Трифонова.

Врач также рассказала, что по сравнению с весной «стала менее агрессивной» тактика ведения тяжелых больных. Даже при большом проценте поражения легких пациентов «наблюдают, ведут на высокопоточной или на неинвазивной вентиляции легких».