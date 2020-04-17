Подъезд жилого дома закрыли на карантин в Екатеринбурге из-за заразившегося ребенка

«Так, ребята. Меня, по ходу, закрыли. Пришли тети в защите, сказали, что у нас в подъезде у ребенка коронавирус. А потому всех, кто живет в нашей секции, просят не покидать дом до 1 мая. Что тут скажешь, пока!» — написал журналист на своей странице в Facebook.

17 апреля в дом пришли две бригады медиков. Одна обходила и предупреждала о необходимости быть дома до конца апреля. Вторая спрашивала у хозяев, есть ли у них в доме дети. Лобанов сообщил, что никаких предписаний выдано не было.

Оперштаб прокомментировал эту ситуацию. Там сообщили, что все, у кого подозревают COVID-19, госпитализируются задолго до лабораторного подтверждения результата.