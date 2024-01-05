05 января 2024, 17:13
Подъем заболеваемости ОРВИ начнется в России после новогодних праздников
Врач Акимкин: после новогодних праздников в России ожидают рост случаев ОРВИ
После новогодних праздников в России ожидается подъем заболеваемости респираторными инфекциями, предупредил в беседе с РИА «Новости» директор ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин. Специалист уточнил, что это происходит каждый год.
«Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно», — сказал Акимкин.
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Эксперт также напомнил простые правила предосторожности. В первую очередь речь идет об элементарной гигиене рук и использовании кожных антисептиков.
Важно периодически проводить дезинфекцию гаджетов, проветривать помещения и, конечно, исключить контакты с заболевшими людьми. В местах большого скопления людей Акимкин рекомендовал надевать маску — так можно позаботиться не только о себе, но и о здоровье окружающих.
При первых признаках недомогания нужно оставаться дома и обращаться за помощью врачей, заключил собеседник агентства.
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