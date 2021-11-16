COVID-19 признали способным маскироваться под любое заболевание

У коронавируса есть способность маскироваться под любое заболевание, не только под ОРВИ. При инфекции не исключены различные симптомы — от расстройства стула до боли в горле.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о коварстве COVID-19 в беседе с Ura.Ru.

«Может быть и расстройство стула, и головные боли, и утомляемость, и насморк, и кашель, и боль в горле», — отметил он, заметив, что при коронавирусной инфекции возможно проявление любых симптомов.

Специалист посоветовал при любом недомогании подумать, мог ли человек заразиться: вспомнить о том, с кем и когда общался.

«К сожалению, в период разгара эпидемии никак по-другому», — заметил Тимаков.

Проявляться COVID-19, добавил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев, может через любые симптомы, как вирусной, так и бактериальной этиологии. Причем их несколько десятков.

«Бывают грибковые. Даже при миграции глистов, грубо скажем, тоже могут наблюдаться явления, похожие на респираторную инфекцию», — пояснил он.

Быстрее восстановиться после COVID-19 помогут продукты, богатые витамином D.