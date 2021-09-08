Под ЭГИДой «Арбидола»

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 российская наука вновь заставила говорить о себе весь мир. Одно из важных достижений — разработка сразу нескольких вакцин от коронавируса. В частности, «Спутник V» зарегистрирован уже в 80 странах мира. Но не только новые разработки обеспечивают лавры отечественным ученым. Проверенный российский препарат «Арбидол», уже несколько лет широко используемый во множестве стран для борьбы с респираторными инфекциями различной этиологии, демонстрирует свою эффективность в противостоянии вирусу SARS-CoV-2.

Масштабный проект

Команда из 42 медиков-исследователей ретроспективно проанализировала течение респираторных вирусных инфекций, в том числе гриппа и COVID-19, в период пандемии, то есть в течение большей части 2020 года и в начале 2021-го. Проект охватывал более 30 лечебных учреждений в 19 регионах страны от Северо-Западного федерального округа до Дальнего Востока.

В исследование были включены 2400 пациентов, большинство из которых оказались в стационаре с лабораторно подтвержденным COVID-19. Именно эта группа больных представляла наибольший интерес для ученых.

Результаты фармакоэпидемического исследования ЭГИДА-2020, с которым ознакомилась редакция, в ближайшее время будут опубликованы в рецензируемом российском медицинском журнале «Терапевтический архив». А пока мы делимся наиболее важными выводами работы.

Как больные попадали в стационар

Исследование показало, что после манифестации симптомов заболевания пациенты госпитализировались довольно быстро — в первые два-три дня. Среднее время нахождения в стационаре до выписки составило 12 дней.

Перед тем как оказаться на больничной койке, подавляющее число россиян — участников исследования не принимали никаких медикаментов для лечения или снятия симптомов. Этот факт можно трактовать в том числе как результат низкого уровня медицинской грамотности населения.

Около 30% госпитализированных признались, что принимали симптоматические препараты — сбивали высокую температуру или пытались избавиться от кашля, мышечной или головной боли. Еще меньшая доля пациентов использовала противовирусную терапию различными доступными препаратами. А 6% участников исследования при первых же симптомах в домашних условиях и без назначения врача использовали антибиотики, что категорически противопоказано.

Чем лечили пациентов

Далее исследователи проследили, какое лечение получали эти пациенты в стационарах. Так, доля больных, получавших в качестве этиотропного лечения «Арбидол», составила более 60%. Гидроксихлорохин был назначен 10% госпитализированных. Еще 5% назначаемых препаратов приходилось на комбинацию лопинавира и ритонавира, а также на фавипиравир и некоторые другие лекарственные средства. В отношении части пациентов противовирусная терапия не проводилась вовсе. При этом три четверти (75%) больных COVID-19 получали антибиотики, в основном азитромицин, для лечения наиболее частного осложнения коронавирусной инфекции — пневмонии.

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Основные выводы

Затем ученых интересовало, как та или иная терапия отразилась на выздоровлении участников выборки. Исследование показало, что у пациентов, получавших «Арбидол», продолжительность симптомов заболевания, включавших высокую температуру, миалгию и кашель, была значительно меньше, чем у тех, кто принимал другие противовирусные медикаменты, или у тех больных, в отношении которых противовирусная терапия не проводилась совсем.

Исследователи также отмечают, что также положительно сказывалось на снижении средней продолжительности основных симптомов COVID-19 добавление в терапию препаратов интерферонов альфа 2b.

Еще одно наблюдение из исследования заключается в том, что существенное ухудшение тяжести протекания заболевания наблюдалось у пациентов из так называемых групп риска. Значительно усиливалось поражение легких при пневмонии и увеличивалась продолжительность коронавирусных симптомов у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, также у больных с избыточным весом.

Доказательная база «Арбидола»

ЭГИДА-2020 не первое ретроспективное исследование течения респираторных заболеваний в России. Почти восемь лет, с 2010 по 2018 год, российские ученые-медики проводили широкомасштабное фармакоэпидемическое исследование ЭГИДА, в котором изучались данные 5200 пациентов с диагностированными гриппом и ОРВИ из 80 стационаров по всей стране.

По итогам работы опубликовано пять научных статей, в том числе в журнале «Терапевтический архив». Три года назад исследование ЭГИДА показало необходимость своевременного начала этиотропного лечения (направленного на причину) в первые 48 часов после проявления симптомов заболевания.

Другим важным выводом стал высокий риск развития осложнений среди пожилых и людей с метаболическими заболеваниями. Помимо этого, ученые обратили внимание на то, что наиболее широко применяемыми противовирусными препаратами стали умифеновир (международное непатентованное наименование «Арбидола») и в меньшей степени осельтамивир. При этом утверждалось, что как у взрослых пациентов, так и у детей при раннем назначении «Арбидол» уменьшал длительность течения гриппа и риск таких осложнений, как пневмония.

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Также в 2021 году ученые из китайского Хуачжуна опубликовали результаты эпидемического исследования, проведенного на 1019 пациентах. Его результаты опубликованы в журнале Cardiology Discovery. Исследователи обнаружили, что у пациентов, принимавших «Арбидол», почти в 2,5 раза реже наблюдалось повреждение миокарда. Почти в два раза меньшему количеству пациентов из группы с противовирусной терапией требовалась искусственная вентиляция легких. Китайские ученые пришли к выводу, что противовирусный препарат «Арбидол» эффективно подавляет коронавирус SARS-CoV-2, способствуя более быстрому восстановлению пациентов с COVID-19.

Подходы к лечению COVID-19 отличаются в разных странах. Это происходит по ряду причин — от доступности тех или иных препаратов до особенностей системы здравоохранения. Именно поэтому анализ международного опыта противоковидной терапии является важной составляющей всеобщей победы над коронавирусом SARS-CoV-2, вызвавшим беспрецедентную по масштабам пандемию COVID-19.