Здоровье 20 декабря 2022, 09:37 Почти всех «сердечников» в России обеспечили лекарствами по госпрограмме — Минздрав Замглавы Минздрава Глаголев: 93% перенесших сердечные приступы россиян получили лекарства Unsplash

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Почти всех россиян, которые перенесли сердечные приступы и встали на учет, обеспечили лекарствами по федеральной программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». Заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев заявил об этом журналистам, рассказал ТАСС.

«Почти 93% пациентов, перенесших сердечно-сосудистые катастрофы и состоящих на диспансерном наблюдении, обеспечены», — сказал он.

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Федеральную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» запустили в 2018 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение», рассказали в Минздраве России. Ее задача — уменьшить на четверть смертность от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений.

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Подмосковье первым в России разрешило выписывать льготные лекарства онлайн. С начала года в регионе выдали почти шесть миллионов таких рецептов, рассказала ранее первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова. В марте 2023 года регион вместе с Москвой и Белгородской областью примет участие в эксперименте — запустит продажу рецептурных препаратов в интернете.