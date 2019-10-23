Почти полторы тысячи человек сдали кровь в онкодиспансере Балашихи с начала года
«Наше отделение переливания крови существует для того, чтобы производить необходимое количество крови для больных не только нашего диспансера, но и других учреждений здравоохранения. Могу сказать, что с начала 2019 года в нашем диспансере сдали кровь 1400 человек», — сказал Николай Пеньков.
Он уточнил, что для донора процесс сдачи крови не опасен, а наоборот полезен для здоровья, так как стимулируется иммунитет.
Для доноров крови в Подмосковье работает интернет-портал «Ядонор.ру». Там представлена интерактивная карта, на которой указаны все места, где можно сдать кровь с номерами контактных телефонов и адресами.
Донором крови может стать любой гражданин России старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Перед процедурой проводится обязательное обследование.