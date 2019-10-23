Почти полторы тысячи человек сдали кровь в онкодиспансере Балашихи с начала года

1400 человек сдали кровь в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе с начала 2019 года. Об этом сообщил заведующий отделением переливания крови медицинского учреждения Николай Пеньков.

«Наше отделение переливания крови существует для того, чтобы производить необходимое количество крови для больных не только нашего диспансера, но и других учреждений здравоохранения. Могу сказать, что с начала 2019 года в нашем диспансере сдали кровь 1400 человек», — сказал Николай Пеньков.

Он уточнил, что для донора процесс сдачи крови не опасен, а наоборот полезен для здоровья, так как стимулируется иммунитет.

Для доноров крови в Подмосковье работает интернет-портал «Ядонор.ру». Там представлена интерактивная карта, на которой указаны все места, где можно сдать кровь с номерами контактных телефонов и адресами.

Донором крови может стать любой гражданин России старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Перед процедурой проводится обязательное обследование.