Почти половина жителей России назвала свое питание правильным

Почти половина россиян понимают, что не питаются правильно. Эксперты считают, что в последнее время в России пищевые привычки меняются в лучшую сторону, но по-прежнему много заблуждений о правильном питании.

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Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, 48% россиян считают свое питание правильным, столько же — неправильным. Однако само это понятие они понимают по-разному, пишет газета «Известия».

Так, почти 43% опрошенных считают, что для правильного питания нужно отказаться от фастфуда, газировки и выпечки. Еще по 35% добавляют в этот список маленькие порции и большое количество воды. Для 33% россиян правильное питание заключается в употреблении экологически чистых продуктов, чуть меньше называют отсутствие переедания и использование товаров без красителей и ароматизаторов.

Научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян сказал, что, на самом деле, для правильного питания нужно следовать трем советам. Во-первых, еда должна быть безопасной. Во-вторых, человек должен получать из пищи столько энергии, сколько он потратил ранее. В-третьих, нужно следить за соответствием химического состава рациона.

«Нам нужно получать порядка 170 химических соединений, причем треть из них незаменимы. Если они есть — мы здоровы, если нет — болеем. Самый простой пример — витамин С. Без него сначала начинается переутомление, а в клинических случаях наступает ломкость сосудов, кровотечение», — сказал Тутельян.

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Опрос ВЦИОМ также показал, что больше всего россияне любят хлеб и выпечку. Их ежедневно употребляют 79% опрошенных. На втором месте свежие овощи — 51%, замыкают тройку по популярности молоко и молочные продукты — 48%. Реже всего россияне, судя по опросу, едят рыбу, она есть в ежедневном рационе только 2%. Такой показатель диетологи называют катастрофическим.

Опрос проводился в сентябре. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет.