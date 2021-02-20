Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова рассказала, сколько пожилых россиян уже вакцинировались от новой коронавирусной инфекции. По ее словам, привились от COVID-19 уже 45% граждан старше 60 лет.

Однако этот показатель еще недостаточно высокий, поэтому регионы должны наращивать эти цифры каждую неделю, заявила Голикова. Об этом сообщило РИА ФАН.

Голикова заявила, что на этой неделе два раза проводились совещания с субъектами РФ по всем нюансам организации вакцинации с указанием на недостатки, если где это есть.

«С необходимостью поправить свои решения», — добавила она на совещании об обращении вакцин для профилактических мер от коронавируса.

В субботу стало известно, что вакцину «КовиВак» Центра имени Чумакова зарегистрировали в России. Это третья вакцина, получившая соответствующую лицензию. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в скором времени будет запущено производство. Первые 120 тысяч доз вакцины Центра имени Чумакова должны поступить в гражданский оборот в середине марта.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Это произошло в августе 2020 года. Препарат от Центра имени Гамалеи получил название «Спутник V». К настоящему времени его использование разрешили уже в 30 странах. Осенью регистрацию прошла вторая российская вакцина — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор».