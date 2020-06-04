Почти половина имеющихся аппаратов ИВЛ в Петербурге задействована

Дмитрий Лисовец, председатель Комитета по здравоохранению, заявил, что около 600 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации. Каждый день около 750 человек госпитализируют и примерно столько же выписывают.

Всего в Петербурге есть около 1700 аппаратов ИВЛ, 40% из них используется на данный момент.

«При этом точная цифра имеющихся в наличии в перепрофилированных под коронавирус медучреждениях аппаратов ИВЛ постоянно возрастает. Чем больше учреждений перепрофилируется — тем выше эта цифра. Например, присоединились федеральные учреждения, и число аппаратов возросло более чем на 200 единиц», — рассказали в Комитете по здравоохранению.