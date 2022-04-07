Почти на треть меньше россиян попали в больницу с COVID-19

Федеральный оперштаб опубликовал статистику заболеваемости COVID-19 за сутки. Данные актуальны на 11:15 четверга, 7 апреля. Судя по ним, гораздо меньше заболевших оказались в больнице.

За сутки было зарегистрировано 14 355 новых случаев заболевания, госпитализированы 2 612 человек — на 29,7% меньше, чем в предыдущий день. При этом выздоровели 35 304 человека. Медики зарегистрировали 287 летальных случаев за сутки.

Лидером по числу заболевших остается Москва, 1004 случая. На втором месте Санкт-Петербург, 715 случаев, а на третьем — Свердловская область, 684 случая.

В связи со снижением заболеваемости COVID-19 в России вице-премьер Татьяна Голикова предложила регионам расширить плановую медпомощь.

Неутешительные данные обнародовали в Китае. Там за день был побит рекорд — 23 107 новых случаев заражения COVID-19. Большинство зараженных переносят болезнь бессимптомно.