Почти 9 тысяч жителей Подмосковья обратились в скорую помощь в канун Нового года

За сутки с 31 декабря на 1 января на Московскую областную станцию скорой медицинской помощи поступило свыше 8,6 тысячи вызовов. Это 1,6 тысячи больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Минздраве Московской области.

«В целом в это время скорую помощь люди вызывают реже, чем в обычные дни. Порой работа скорой в праздники бывает непредсказуема, но в большинстве случаев новогодняя ночь для дежурных бригад почти такая же, как и любая другая. Отличительной чертой является повод к вызову: в новогодние праздники большинство проблем со здоровьем связаны с различными травмами, чрезмерным употреблением алкоголя и различными происшествиями», — рассказал заместитель главного врача Московской областной станции скорой медицинской помощи Игорь Серебренников.

Он напомнил жителям региона, что не стоит заниматься самолечением при ухудшении самочувствия — необходимо оперативно обратиться к врачам. Кроме того, медики рекомендовали провести праздники в кругу семьи и отказаться от поездок в гости, шумных вечеринок или походов по магазинам. Также не стоит злоупотреблять алкоголем.