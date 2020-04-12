️Почти 85% новых заболевших в Москве оказались младше 65 лет

Почти 50% новых заболевших — люди до 45 лет. Еще 36% зараженных — от 46 до 65 лет. Больше 15% с диагнозом СОVID-19 — пожилые от 66 лет.

Всего за последние сутки выявлено 1306 новых случаев. Таким образом, в Москве теперь уже 10 158 заболевших COVID-19.

В целом, как напоминает оперштаб, в последние дни здравоохранение Москвы с трудом справляется с числом госпитализированных. Как заявляла ранее вице-мэр Москвы Анастасия Ракова, стационары и скорая «работают на пределе».

Больше стало не только тех, кого положили в больницу, но и тяжелых больных. Если сравнивать количество пациентов с пневмонией сейчас и на прошлой неделе, то в Москве эта цифра увеличилась вдвое.

Как заявили в Роспотребнадзоре, за последние сутки в России сделано более 94 тысяч тестов на 2019-nCoV, сообщил «Интерфакс». Под наблюдением в стране — более 146 тысяч человек. Диагноз подтвержден у 15 770 пациентов.