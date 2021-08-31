Почти 800 человек умерли от ковида в России за сутки

За прошедшие сутки от последствий заражения коронавирусом в России умерли 795 человек. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 183 224. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

Со вчерашнего дня медики выявили 17 813 новых случаев ковида в 85 регионах. Почти 8% из них протекали бессимптомно. С марта прошлого года в России зафиксировали 6 918 965 случаев заболевания. Выздоровели за 24 часа 18 624 заразившихся, всего — 6 181 054.

В рейтинге регионов — лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 произошли перестановки. На третье место списка с показателем 516 заболевших вышла Свердловская область. На первом месте — Москва (+1162), на втором — Подмосковье (+758).

Эпидемическая ситуация резко ухудшилась в России в начале лета. Региональные власти ввели жесткие ковидные ограничения, которые помогли ускорить ход масштабной вакцинации от коронавируса. К осени обстановка начала улучшаться. Ранее ученые из Санкт-Петербурга доказали эффективность вакцины «Спутник V», которую создали в Центре имени Гамалеи, против опасного «дельта»-штамма.